Экс-главу «Бюро 17» осудили на 8 лет заочно за хищение средств

Экс-глава «Бюро 17» осуждена на 8 лет заочно за хищение средств на мероприятия

Тверской районный суд Москвы на восемь лет заочно приговорил бывшего руководителя ЗАО «Бюро 17» Александрину Маркво, которая обвиняется в хищении и отмывании бюджетных средств, выделенных на проведение культурных мероприятий в столице. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновной в совершении преступлений и назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет заочно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказала судья.

В 2015 году Маркво объявили в международный розыск.

23 мая Хамовнический суд Москвы вынес постановление о заочном аресте командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробки, который обвиняется в совершении террористического акта. В материалах указано, что Коробка объявлен в межгосударственный и международный розыск.

Ранее суд заочно приговорил британского наемника к шести годам лишения свободы.