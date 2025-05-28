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Владимир Путин обратился к участникам встречи по безопасности в НЦ «Россия»

Более 130 делегаций примут участие в международной встрече в НЦ «Россия»

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, поможет выработать новые подходы по укреплению международного мира и стабильности, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам XIII Международной встречи по вопросам безопасности в Национальном центре «Россия», сообщается в Telegram-канале центра.

Путин отметил, что празднование 9 мая в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы.

«Празднование юбилея победы в ВОВ вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», — сказал президент.

Всего в Международном форуме в НЦ «Россия» принимают участие 130 делегаций из 110 стран, представляющих БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ и другие международные организации.

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