Расследование убийства четверых подростков в Байкальске взяли на контроль в СК России

СК России взял на контроль расследование дела об убийстве подростков в Байкальске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о нападении на несовершеннолетних на вечеринке в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава регионального Следственного комитета доложит о работе следователей на месте убийства подростков в частном доме в Байкальске. В результате нападения 17-летнего юноши убитыми были найдены четверо несовершеннолетних, еще четверо госпитализированы, один из подростков находится в критическом состоянии. Подозреваемый в убийстве также найден мертвым.

По данным следствия, дети отмечали день рождения в частном доме в СНТ «Горный Байкал», в ходе вечеринки 17-летний юноша напал с ножом на участников вечеринки. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Глава Байкальска назвал причиной расправы злоупотребление алкоголем.

Ранее одна из пострадавших на вечеринке в Байкальске выжила, притворившись мертвой