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В Байкальске возбуждено уголовное дело после нападения на подростков с ножом

СКР: в Иркутской области возбудили дело после убийства 4 подростков в Байкальске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом и убийства четырех подростков в Байкальске. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Telegram-канал Babr Mash сообщал, что несовершеннолетние отмечали день рождения.

Ранее в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь.

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