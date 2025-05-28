В Байкальске возбуждено уголовное дело после нападения на подростков с ножом

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом и убийства четырех подростков в Байкальске. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Telegram-канал Babr Mash сообщал, что несовершеннолетние отмечали день рождения.

Ранее в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь.