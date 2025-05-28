Мэры городов БРИКС+ поддержали обмен технологиями и финансирование экопроектов

На плечи мэров ложится ответственность за создание для граждан удобной и современной среды. Об этом на заседании генеральной ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+, которая прошла в бразильской Марике 27 мая, заявил председатель ассоциации, мэр Казани Ильсур Метшин.

Отмечается, что встреча стала одним из ключевых мероприятий по подготовке к июльскому саммиту БРИКС, который пройдет в Бразилии.

«Нам необходимо формулировать ответы на ключевые вызовы современности, в частности на необходимость адаптировать города к изменению климата», — сказал Метшин.

Участники встречи приняли обращение к главам стран-членов БРИКС с призывом создать «механизмы по обмену опытом и технологиями для борьбы с изменениями климата». По их мнению, особенно востребованы механизмы сотрудничества, свободные от барьеров, которые обычно препятствуют разработке климатической политики.

Президент Южноафриканской ассоциации местного самоуправления Беке Стофиле отметил, что города, особенно в Африке, часто оказываются наедине с результатами изменения климата.

«Мы ищем свои решения, западные страны не готовы нам помогать или готовы помогать на выгодным только им условиям. БРИКС и Ассоциация дают нам возможность усилить наш голос и обратиться к коллегам за практическим советом, надеюсь, что вскоре начнется и обмен технологиями», — добавил он

В свою очередь, заведующий лабораторией экономики изменения климата ВШЭ Игорь Макаров подчеркнул, что обмен технологиями для адаптации к изменениям климата по-настоящему остро волнует страны Африки и Азии, которые ощущают его эффекты уже сейчас

«Если заработает трансфер технологий, а у России и, например, Китая есть чем подеется, то авторитет БРИКС существенно вырастет», — отметил он.

В ходе заседания также обсудили и поддержали инициативу Метшина о разработке институализированного механизма обмена компетенциями для городов БРИКС+.

Старший научный сотрудник Центра исследований международных институтов РАНХиГС Александр Игнатов отметил, что «в контексте стремительной урбанизации в БРИКС растет роль дипломатии городов как важного аспекта внешней политики России».

«Десятки мэров со всего мира собрались именно потому, что у нас всех одна цель – делать наши города комфортнее для их жителей. У нас есть много общих тем для обсуждения и обмена опытом», — сказал Метшин.

В Ассамблее приняли участие представители более 30 стран. Члены ассоциации представят свои проекты главам государств на саммите БРИКС в июле этого года.