Подростков, пострадавших от нападения с ножом, перевезут в больницу Иркутстка

Четверых подростков, пострадавших от нападения с ножом в Байкальске, перевезут в Иркутскую областную клиническую больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил детский омбудсмен по региону.

«Состояние троих из них не вызывает опасений, они находятся под наблюдением врачей. Один подросток находится в тяжелом, но стабильном состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние последнего позволяет транспортировать его в Иркутск.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с ножом и убийства четырех подростков в Байкальске.

28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал» находилась группа подростков. Один из них напал на остальных с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, и еще четверых доставили с различными травмами в медицинское учреждение. Подозреваемый предположительно поджег дом после нападения и погиб в результате пожара. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых человек.

Ранее в Петербурге подростки ударили прохожего ножом в грудь.