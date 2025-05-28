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Подросток, зарезавший друзей в Иркутской области, открыл газ, увидев полицейских

SHOT: в Иркутской области зарезавший друзей подросток открыл газ, увидев полицейских
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Telegram-канал SHOT

Стали известны подробности нападения на подростков в Байкальске. Зарезавший детей юноша устроил пожар и взрыв, увидев, что на место прибыли полицейские. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным SHOT, 17-летний подозреваемый пришел на день рождения к своей 15-летней подруге. Девочка также позвала в гости приятелей, самому младшему из которых 13 лет.

Нападавший, предположительно, перебрал со спиртным и напал с ножом на всех участников вечеринки. 16-летняя девушка и трое несовершеннолетних мальчиков погибли на месте. Еще четверо получили ранения, они доставлены в больницу, состояние одного из пострадавших критическое.

Когда на место приехали полицейские, молодой человек открыл газ, после чего начался пожар. Нападавший погиб. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирской области на обочине нашли изрезанного подростка, его не спасли.

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