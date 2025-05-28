У каждого третьего россиянина портится настроение во время диеты

Несмотря на множество споров и разнообразие подходов, диеты для похудения и оздоровления продолжают пользоваться популярностью среди россиян. Эксперты «Х5 Клуба» провели исследование и выяснили, что каждый третий россиянин (30%) сидит на диетах время от времени. Из них 36% ограничивают себя в еде весной, перед пляжным сезоном, при этом 33% сидят на диетах круглый год.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Результаты исследования показали, что больше половины россиян (58%) не придерживаются диет, 30% — соблюдают их время от времени, а ограничивают себя в еде только по медицинским показаниям 12% опрошенных. Каждый третий (35%) не занимается спортом, однако 32% россиян выполняют физические упражнения несколько раз в неделю. Ежедневный спорт практикуют 13%, а раз в неделю им занимаются 12% россиян.

Главные причины, по которым россияне сидят на диетах, — это снижение веса (39%), улучшение здоровья (38%), состояния кожи и волос (11%). По данным исследования, у большинства респондентов (49%) эмоциональное состояние во время диеты не меняется, каждый третий (31%) чувствует себя морально хуже, однако 20% россиян находятся в приподнятом настроении.

Абсолютное большинство россиян (80%) позволяет себе иногда «нарушить» диету и устроить читмил — прием пищи без ограничений в еде. Из них 52% респондентов практикуют читмил один раз в неделю, 31% отклоняются от диеты 1–2 раза в месяц, а 16% — несколько раз в неделю. 84% опрошенных, соблюдающих диеты, балуют себя в рамках одного приема пищи, а 16% — позволяют себе любую еду в течение целого дня.

Любимые «вредные» продукты россиян во время читмила: сладости (52%), выпечка (48 %), творожные и молочные десерты (42%), роллы и суши (35%), чипсы и сухарики (32%), пицца (26%).

По мнению россиян, читмил не обнуляет процесс похудения, а наоборот помогает не срываться с диеты и держать ее дольше — так ответило большинство респондентов (48%). Почти каждый четвертый россиянин (23%) считает, что необходимо баловать себя любимой едой, а 29% уверены, что диету нужно держать строго, иначе в ней нет смысла.

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