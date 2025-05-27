Госдума утвердила закон «Единой России» о стандартизации отчетности для УК ТСЖ и ЖСК

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект «Единой России» о стандартизации отчетности для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, сообщается на сайте партии. Закон был поддержан единогласно.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия») на пленарном заседании рассказала, что предлагаемые поправки в Жилищный кодекс направлены на стандартизацию форм отчетности о деятельности управляющих организаций.

По ее словам, каждая управляющая организация будет обязана предоставлять ежегодный отчет о своей деятельности и размещать его в системе ГИС ЖКХ. При этом форму отчета должен установить Минстрой.

«Мы отработали с Минстроем уже практически форму этого отчета. И с 1 января 2026 года сможем в ГИС ЖКХ увидеть, сколько денег по дому собрано и потрачено, сколько стоила каждая услуга. Это, безусловно, повысит прозрачность деятельности управляющих компаний, организаций для собственников», — рассказала она.