Российские школьники принудили детей к разврату и избили их

В Нижегородской области школьники принудили детей к разврату и избили их

В Нижегородской области учащиеся младших классов принудили шестилетних мальчиков к разврату, а затем избили их. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел возле детского сада в городе Балахне. Предварительно, две девочки и мальчик услышали звук бьющегося стекла и увидели двух малолетних. Они попросили детей убрать осколки, но получили отказ. После этого они заставили мальчиков совершить развратные действия и поцеловаться друг с другом. В завершение дети получили от школьников удары ногами в спину.

Один из пострадавших мальчиков в слезах прибежал к матери и обо всем рассказал — женщина обратилась в полицию. Личности двух предполагаемых агрессоров установлены, это ученицы первого и четвертого классов. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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