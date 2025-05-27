На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские школьники принудили детей к разврату и избили их

В Нижегородской области школьники принудили детей к разврату и избили их
close
Depositphotos

В Нижегородской области учащиеся младших классов принудили шестилетних мальчиков к разврату, а затем избили их. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел возле детского сада в городе Балахне. Предварительно, две девочки и мальчик услышали звук бьющегося стекла и увидели двух малолетних. Они попросили детей убрать осколки, но получили отказ. После этого они заставили мальчиков совершить развратные действия и поцеловаться друг с другом. В завершение дети получили от школьников удары ногами в спину.

Один из пострадавших мальчиков в слезах прибежал к матери и обо всем рассказал — женщина обратилась в полицию. Личности двух предполагаемых агрессоров установлены, это ученицы первого и четвертого классов. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами