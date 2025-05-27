На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина угнал ранее украденный BMW, чтобы вернуть его владельцу

Bild: в Германии мужчина угнал ранее угнанный BMW и вернул владельцу
close
Bimmerpost

Мужчина в Германии угнал украденный автомобиль марки BMW, чтобы вернуть его владельцу, пишет Bild.

В городе Вупперталь на западе Германии произошел необычный случай, связанный с угоном автомобиля. Местный житель нашел объявление о продаже BMW, который был в розыске после кражи, и решил действовать по собственному усмотрению — он угнал машину обратно, чтобы вернуть ее законному владельцу.

Через несколько дней автомобиль был найден брошенным в другом районе города. Полиция начала расследование и вскоре установила личность злоумышленника — им оказался 41-летний местный житель, который признался в совершении угона. По его словам, он действовал из сочувствия к потерпевшему, чью историю знал из новостей, и хотел «вернуть справедливость».

Однако, как отметили представители правоохранительных органов, самосуд не является оправданием, даже если мотивы были благими. Мужчине теперь предъявлены обвинения в угоне и неправомерном завладении транспортным средством. Несмотря на это, полиция подчеркнула, что рассматривает дело с учетом всех обстоятельств.

Сам владелец автомобиля, чье имя не разглашается, заявил, что никогда не ожидал, что кто-то может попытаться вернуть ему машину таким способом. Он также отметил, что благодарен за внимание к своей ситуации, но надеется, что в будущем такие вопросы будут решаться в рамках закона.

Ранее у вора в Индонезии угнали краденый мотоцикл, пока он спал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами