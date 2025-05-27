Мужчина угнал ранее украденный BMW, чтобы вернуть его владельцу

Мужчина в Германии угнал украденный автомобиль марки BMW, чтобы вернуть его владельцу, пишет Bild.

В городе Вупперталь на западе Германии произошел необычный случай, связанный с угоном автомобиля. Местный житель нашел объявление о продаже BMW, который был в розыске после кражи, и решил действовать по собственному усмотрению — он угнал машину обратно, чтобы вернуть ее законному владельцу.

Через несколько дней автомобиль был найден брошенным в другом районе города. Полиция начала расследование и вскоре установила личность злоумышленника — им оказался 41-летний местный житель, который признался в совершении угона. По его словам, он действовал из сочувствия к потерпевшему, чью историю знал из новостей, и хотел «вернуть справедливость».

Однако, как отметили представители правоохранительных органов, самосуд не является оправданием, даже если мотивы были благими. Мужчине теперь предъявлены обвинения в угоне и неправомерном завладении транспортным средством. Несмотря на это, полиция подчеркнула, что рассматривает дело с учетом всех обстоятельств.

Сам владелец автомобиля, чье имя не разглашается, заявил, что никогда не ожидал, что кто-то может попытаться вернуть ему машину таким способом. Он также отметил, что благодарен за внимание к своей ситуации, но надеется, что в будущем такие вопросы будут решаться в рамках закона.

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