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Бармен тайно снимал посетительниц своего заведения на камеру в туалете

В США бармен установил камеру в женском туалете заведения
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Global Look Press

Бармен из Лас-Вегаса стал фигурантом судебных разбирательств после того, как установил камеры в туалете заведения, в котором работал. Об этом сообщает Local12.

О съемке стало известно после того, как в прошлом месяце 18-летняя посетительница бара заметила в туалете подозрительное устройство с картой памяти. Позже полицейские обнаружили на ней кадры с еще несколькими гостьями заведения.

Помимо этого, на устройстве нашли видео с девочками 13 и восьми лет, одна из которых является дочерью бармена. Эти ролики втайне от школьниц записывались в ванной дома мужчины.

Во время допроса бармен признался, что установил камеру дома, но отрицал съемку в туалете заведения.

Американцу уже предъявили обвинения. Он находится под залогом, контактировать с детьми, в том числе со своей дочерью, арестованному запрещено.

По словам владельца бара, другие сотрудники не знали о действиях мужчины.

Ранее житель Апатит вел скрытую съемку в общественном туалете и заснял женщину.

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