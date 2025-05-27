Портал «Рамблер» стал лауреатом премии «AI-Олимп»

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом премии «AI-Олимп» в номинации «Трансформация года» за перезапуск LLM-портала на базе нейросетевого сервиса GigaChat, сообщает пресс-служба премии.

Как отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова, победа в премии доказывает, что технологии служат человеку удобным виртуальным помощником.

«Наша миссия — не удерживать внимание любой ценой, а давать информацию, которая делает жизнь людей комфортнее», — сказала она.

Также в премии приняли участие компании, которые внедряют ИИ-решения для автоматизации, повышения эффективности и также создающие уникальные сервисы и социальные проекты.

На портале «Рамблер» ИИ помогает формировать «Картину дня» с самыми важными событиями. Также ИИ предлагает полезный контент и мини-сервисы для облегчения решения повседневных задач.