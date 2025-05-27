На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Портал «Рамблер» стал лауреатом премии «AI-Олимп»

Портал «Рамблер» победил в номинации «Трансформация года» премии «AI-Олимп»
close
Unsplash

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стал лауреатом премии «AI-Олимп» в номинации «Трансформация года» за перезапуск LLM-портала на базе нейросетевого сервиса GigaChat, сообщает пресс-служба премии.

Как отметила директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова, победа в премии доказывает, что технологии служат человеку удобным виртуальным помощником.

«Наша миссия — не удерживать внимание любой ценой, а давать информацию, которая делает жизнь людей комфортнее», — сказала она.

Также в премии приняли участие компании, которые внедряют ИИ-решения для автоматизации, повышения эффективности и также создающие уникальные сервисы и социальные проекты.

На портале «Рамблер» ИИ помогает формировать «Картину дня» с самыми важными событиями. Также ИИ предлагает полезный контент и мини-сервисы для облегчения решения повседневных задач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами