В «Единой России» предпринимателей назвали драйверами роста страны

Предприниматели воспринимаются обществом во многом как драйверы перемен и роста. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, открывая бизнес-слет на площадке центрального исполкома партии в Москве.

Мероприятие собрало координаторов и председателей общественных советов партпроекта «Предпринимательство» со всей страны.

«Это энергичные, целеустремленные люди, которые своим каждодневным трудом обеспечивают благополучие огромного количества людей. Стимулируют развитие своих городов и поселков. А в конечном счете — страны в целом», — сказал он.

Якушев отметил, что малый и средний бизнес формирует пятую часть экономики, что стало возможным благодаря решениям, принятым при поддержке партии. Среди них — стимулирование кредитования, лизинга, продление зонтичных поручительств, снижение налоговой нагрузки для обрабатывающих производств, расширение доступа к закупкам крупных заказчиков и развитие инфраструктуры МСП в регионах.

По его словам, 30% кандидатов предварительного голосования «Единой России» представляют малый и средний бизнес. Он также рассказал о программе «СВОй бизнес», реализуемой партией совместно с корпорацией МСП и «Опорой России».

«Пилот проекта реализован в пяти регионах, на очереди – еще 33 субъекта РФ. Мы ощущаем интерес к программе. Считаю, что один из вопросов, который нужно проработать с правительством, - принятие профессионально-образовательного стандарта по предпринимательству. Он позволил бы системно готовить специалистов в этой области», — сказал Якушев.

Председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин обозначил ключевые задачи в сфере МСП. По его мнению, доходность малого бизнеса должна расти на 20% выше, чем валовый продукт страны. Также он предложил увеличить объем средств на промышленную ипотеку и создать условия, при которых работать легально станет выгоднее, чем в теневом секторе.

«Мы считаем, что эксперимент с нулевым НДС нужно распространить, в том числе, на такие сферы, как охранные предприятия и, к примеру, клининг», — сказал он.

Координатор партпроекта «Предпринимательство», первый зампред комитета Госдумы по МСП Альфия Когогина отметила, что ни один закон о развитии предпринимательства не обходится без участия «Единой России». Партпроект стал площадкой для реализации бизнес-инициатив.