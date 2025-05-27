В Германии провели обыски в фонде из-за помощи Донбассу

В зданиях немецкого фонда «Friedensbrcke — Kriegsopferhilfe e.V.» («Мост мира, помощь жертвам войны») в Берлине и Бранденбурге прошли обыски из-за денежных переводов на Донбасс. Об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Во вторник федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) по поручению генерального прокурора провело обыски в нескольких объектах в Берлине и Бранденбурге, связанных с пророссийской организацией «Мост мира — Помощь жертвам войны»», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в берлинском районе Фридрихсхайн также провели обыски. В ходе расследования выяснилось, что в период с 2015 по 2022 год организация переводила денежные средства ДНР и ЛНР, которые генпрокуратура ФРГ относит к категории террористических организаций. В рамках расследования были выданы ордера на арест двух представителей организации, находящихся за границей.

Соосновательница и председатель фонда Лиана Килинч в 2022 году говорила, что фонду грозит закрытие в Германии, а его участникам — уголовные дела.

Ранее на Украине провели обыски у командования Нацгвардии.