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Женщина за рулем едва не задавила свою дочь в ее первый учебный день

В США мать сбила на машине 12-летнюю дочь у школы в первый день занятий

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Shutterstock

В США 12-летняя девочка попала в больницу после того, как мама случайно сбила ее на машине в первый учебный день, сообщает People.

В начале прошлой недели мать высадила утром свою дочь у средней школы в Сарасоте и стала отъезжать от остановки, когда девочка наклонилась, чтобы поднять упавшие на землю маркеры и ручки.

30-летняя женщина не заметила этого и продолжила движение. Она немедленно остановилась, услышав крики своего ребенка, оказавшегося под колесами. Пострадавшая была доставлена в детскую больницу на вертолете в тяжелом состоянии, но уже на следующий день ее состояние оценивалось как стабильное.

В средней школе сообщили, что руководство учреждения и окружная группа поддержки сотрудничают, чтобы оказать любую помощь семье потерпевшей.

Ранее в Москве подросток придавил машиной отца в гараже.

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