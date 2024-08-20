Женщина за рулем едва не задавила свою дочь в ее первый учебный день

В США 12-летняя девочка попала в больницу после того, как мама случайно сбила ее на машине в первый учебный день, сообщает People.

В начале прошлой недели мать высадила утром свою дочь у средней школы в Сарасоте и стала отъезжать от остановки, когда девочка наклонилась, чтобы поднять упавшие на землю маркеры и ручки.

30-летняя женщина не заметила этого и продолжила движение. Она немедленно остановилась, услышав крики своего ребенка, оказавшегося под колесами. Пострадавшая была доставлена в детскую больницу на вертолете в тяжелом состоянии, но уже на следующий день ее состояние оценивалось как стабильное.

В средней школе сообщили, что руководство учреждения и окружная группа поддержки сотрудничают, чтобы оказать любую помощь семье потерпевшей.

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