Японского киберспортсмена сняли с турнира в США после шутки на паспортном контроле

Sora News: киберспортсмена из Японии сняли с турнира в США за шутку про захват Америки

Японского киберспортсмена сняли с турнира в США после шутки с таможенником, пишет Sora News.

Японский киберспортсмен и стример Такааки «Таки» Судзуки был вынужденно возвращён домой после того, как его не пустили на международный турнир по игре Street Fighter VI в Лос-Анджелесе. Причиной стало недоразумение на границе, возникшее из-за шутки, прозвучавшей во время беседы с таможенником.

Судзуки прибыл в аэропорт имени Джона Уэйна в Калифорнии вместе с другими участниками команды Japan Cup Challenge. Во время досмотра один из сотрудников службы безопасности спросил спортсмена о цели визита. Вместо стандартного ответа Судзуки, известный своим юмористическим стилем общения, ответил, что «приехал захватить Америку».

Его слова были восприняты неоднозначно. После дополнительной проверки и почти четырёхчасового допроса было принято решение не пропускать японца на территорию США. По данным представителей турнира, решение было принято из соображений безопасности без возможности дальнейших переговоров.

Организаторы соревнования отметили, что Таки был одним из фаворитов чемпионата, а его отсутствие стало большим ударом как для всей команды Японии, так и для зрителей. Сам спортсмен поделился разочарованием в социальных сетях.

«Никогда не думал, что моя любовь к шуткам может стать причиной запрета на въезд. Надеюсь, это станет уроком для всех геймеров мира — иногда лучше просто говорить серьёзно на паспортном контроле», — написал он в соцсетях.

Инцидент вызвал широкий резонанс в сообществе киберспорта. Многие пользователи в интернете назвали ситуацию абсурдной и высказали поддержку Судзуки. Представители Федерации киберспорта Японии заявили, что рассматривают возможность обращения в американское посольство с просьбой прояснить ситуацию и предотвратить подобные случаи в будущем.

Ранее 12-летний киберспортсмен бросил школу ради Fortnite и YouTube-канала.