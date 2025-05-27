Участники СВО из ДНР прибыли с визитом в Еврейскую автономную область

В Еврейскую автономную область прибыла делегация участников специальной военной операции из Донецкой народной республики. Об этом сообщила врио губернатора региона Мария Костюк в своем Telegram-канале.

Среди гостей — Герой России Расим Баксиков, командир танковой роты, в состав которой входил легендарный танк «Алеша».

«Экипаж этой машины в одиночку уничтожил 2 танка и 8 единиц бронетехники противника. В составе делегации также — ветераны СВО Юрий Шебанов, Юрий Алифанов, Алексей Колобов и Михаил Новиков», — добавила Костюк.

По ее словам, поездка делегации проходит в рамках федерального проекта «Привет, Россия!», созданного по инициативе филиала фонда «Защитники Отечества» ДНР при поддержке администрации главы республики. Участники проекта уже посетили более 20 регионов России, где проводят встречи с молодежью, организуют «Уроки мужества» и делятся историями о своем решении защищать Родину.

«Некоторых из бойцов я знаю лично, с другими удостоилась чести познакомиться впервые — встреча прошла тепло, по-семейному. В ЕАО дончане приехали, чтобы лично увидеться с жителями автономии, которые каждый день своим трудом помогают приближать победу», — сказала Костюк.

Она отметила, что в течение трех дней делегация встретится с региональной Ассоциацией ветеранов СВО, волонтерской группой «Руки ангелов», посетит мастерскую 3D-принтеров в Центре образования имени В.И. Пеллера. Также участники проведут «Уроки мужества» для школьников.

«Благодарю муфтия Дальнего Востока, члена Общественного совета кадровой региональной программы «Доблесть Хингана» Ахмад хазрата Гарифуллина за помощь в организации этой важной встречи и предоставленную ветеранам ДНР возможность познакомиться с нашей областью и нашими людьми», — добавила Костюк.