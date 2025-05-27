Стало известно, как интернет-серфинг влияет на когнитивные способности людей

Интернет-серфинг может одновременно улучшать и ухудшать когнитивные способности людей. Об этом RuNews24.ru рассказала биохакер Мария Молоствова.

Так, по ее словам, интернет позволяет увеличить объем потребляемой информации, развить критическое мышление за счет сравнивания различных источников, а также расширить кругозор. Кроме того, пользователи могут улучшить свои поисковые навыки и увеличить скорость обработки информации. Социальные сети и формы способствуют улучшению коммуникации.

К негативным факторам эксперт отнесла рассеянность внимания, уменьшение концентрации и проблемы с памятью. Кроме того, жизнь в потоке информации приводит к информационной перегрузке, отвлечению от важных задач и зависимости от технологий.

«Исследования показывают, что активные интернет-пользователи часто испытывают проблемы со сменой задач, хотя на территории мозга, отвечающего за фильтрацию отвлекающих факторов, наблюдается высокая активность. Важно избегать чрезмерного погружения в развлекательный контент, чтобы не снижать продуктивность», — отметила Молоствова.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина до этого говорила, что в случае постоянного использования гаджетов может развиться цифровая деменция. По ее словам, постоянное обращение к сети снижает способность самостоятельно анализировать и запоминать.

Ранее сообщалось, что в российском городе-миллионнике дети узнали, как их родители жили без интернета.