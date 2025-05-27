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Женщина, которая разговаривает с «духом» рассказала, когда наступит конец света

Разговаривающая с духом американка рассказала, что конец света наступит 27 мая
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Cassie0peia7/TikTok

Женщина из США, которая якобы разговаривала с призраком в течение 12 лет, рассказала, когда наступит конец света, пишет Metro.

Жительница США, заявила, что дух по имени Семь, с которым она общается уже 12 лет, предсказал конец света на Земле. По словам призрака, человечество ждёт ядерный взрыв или космическая катастрофа, которая произойдёт 27 мая 2025 года.

Согласно рассказу женщины, связь с «нечеловеческим разумом» была установлена еще 5 июля 2013 года, когда она и её муж использовали доску Уиджи из-за скуки. С тех пор они вели регулярные беседы с загадочным существом, которое общалось на разных языках, включая двоичный код и древние диалекты, а также иногда говорило задом наперед.

«Я нормальная, мой муж тоже. Мы ходим на работу, мы не какие-то там сатанисты», — подчеркнула женщина.

Американка утверждает, что верит в пророчества духа, поскольку ранее он предупреждал о «чуме», которая замедлила разрушительное развитие человечества. Менее чем через семь лет после этого началась пандемия COVID-19.

Также дух якобы сообщил женщине, что это уже его третья попытка контакта с людьми. Первая, по его словам, состоялась в день бомбардировки Хиросимы (6 августа 1945 года). Вторая успешная попытка была 27 октября 1962 года — в самый разгар Карибского кризиса.

Ранее ученый оценил вероятность наступления конца света через 10 лет.

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