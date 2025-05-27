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В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших блокадницу

МВД: в Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших 90-летнюю блокадницу

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции поймали курьера, который участвовал в мошеннической схеме обмана 90-летней блокадницы. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пожилая женщина обратилась в полицию Калининского района и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности и убедил отдать все сбережения якобы для проверки на подлинность. Сначала пенсионерка сомневалась — она слышала о подобных обманах, — но поверила звонившему, когда тот оставил номер телефона для связи. В итоге женщина передала псевдоинкассатору более миллиона рублей.

По факту мошенничества следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Полиции удалось быстро установить личность курьера. Им оказался 30-летний безработный житель Петербурга. Его задержали у одного из домов на Северном проспекте. Мужчина заявил, что якобы не знал, что участвует в преступлении, и не успел перевести похищенные деньги мошенникам.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, а сбережения блокадницы скоро вернутся к законной владелице.

Ранее другой петербургский пенсионер поверил аферистам и лишился 5,2 млн рублей.

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