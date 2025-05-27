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В Госдуме потребовали проверить кондиционеры в транспорте одного из регионов РФ

Депутат Гусев призвал проверить работу кондиционеров в краснодарском транспорте
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Краснодарском крае следует организовать проверки кондиционеров в общественном транспорте – это необходимая мера в период аномально жаркого лета. С таким обращением депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился в местный минтранс и к главе региона Евгению Наумову, передает 360.ru со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Отметим, что жаркая погода на 20% повышает аварийность на дорогах Москвы – об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Причем особенно жара влияет на самокатчиков, велосипедистов и мотоциклистов, потому что у них нет кондиционеров. При температуре на солнце выше 40 °C чаще случаются опрокидывания и наезды на велосипедистов. Также в жаркие дни чаще фиксируются ДТП с грузовиками, водители которых не соблюдали режим труда и отдыха, объяснили в ЦОДД.

По мнению Гусева, важно проверить общественный транспорт на наличие и исправность систем кондиционирования, на соблюдение санитарных норм в салонах. Это важно для комфорта пассажиров, так как лето ожидается аномально жаркое – по прогнозу температура воздуха превысит климатическую норму, пояснил депутат.

Если в автобусах и прочем транспорте кондиционеры будут неисправны, то с учетом такой жары это может сильно ухудшить самочувствие пассажиров, особенно если речь идет о пенсионерах, детях, людях, страдающих хроническими заболеваниями, подчеркнул Гусев.

«Хочется, чтобы поездки были комфортными, а не испытанием на выносливость», — заключил он.

Ранее были названы пять причин плохой работы кондиционера в машине.

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