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Свердловские врачи спасли мужчину с расколотым на части черепом

В Свердловской области врачи спасли мужчину с раздробленным черепом
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Министерство здравоохранения Свердловской области

Хирурги Серовской городской больницы провели сложную операцию и спасли мужчину, череп которого раскололся после ДТП. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

35-летний серовчанин с семьей на машине ехал в горы собирать шишки, за рулем ему стало плохо, автомобиль перевернулся. Все пассажиры были пристегнуты и отделались царапинами, а водитель сильно ударился головой о стойку. В больницу его доставили в критическом состоянии.

«Когда я увидел снимки КТ его черепа, все силы сразу были брошены на спасение этого человека. Я впервые в жизни кричал на все отделение: «Бригаду срочно в операционную!» В тот момент у меня была только одна мысль в голове — я очень хотел вернуть сына маме живым», — рассказал врач-травматолог Бахриддин Достиев.

Хирурги смогли остановить обширное кровотечение и сумели «собрать» расколотый череп пациента. После операции мужчина находился в реанимации, а когда состояние стабилизировалось, перенес еще одно хирургическое вмешательство. Мужчине предстоит плановая замена фрагмента черепа титановой пластиной.

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