Врач объяснила, кому нужна солнцезащитная одежда летом

Детям и пациентам группы риска (например, с чувствительной или проблемной кожей) рекомендуется надевать солнцезащитную одежду летом, чтобы не допустить повышения риска развития онкологических болезней. Об этом kp.ru рассказала дерматолог, автор книги «Под покровом кожи» Мария Журавлева.

Врач косметолог-дерматолог клиники эстетической медицины «Галактика» Олеся Лученкова рассказала газете «Известия», что летом высокая солнечная активность действует на кожу не самым благоприятным образом, если оно излишне. В результате это приводит к процессу фотостарения.

«Уровень защиты базовой футболки всего 5-10 UPF, при намокании часть этой защиты потеряется. В специализированной одежде уровень UPF доходит до 50, а специальная обработка тканей делает его устойчивым к влаге», — отметила Журавлева.

По ее словам, ее рекомендуется носить и тем, кто длительное время находится на солнце, например, серферам, рыбакам, дачникам. Такая одежда поможет защитить кожу от ожогов и фотостарения. Такие гидрокостюмы, кепки и накидки окрашивают веществами, поглощающими ультрафиолет, или обрабатывают составами, которые отражают солнечные лучи.

Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева рассказала «Газете.Ru», что бледная кожа обгорает быстрее, даже при использовании солнцезащитного крема. По ее словам, людям, которые находятся в группе риска обгорания, подходят кремы с SPF 50 и защитой от UVA.

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