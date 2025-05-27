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В Самарской области школьник застрял между бетонными плитами

В Самарской области спасли ребенка, застрявшего между бетонными плитами
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Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В Борском районе Самарской области восьмилетний мальчик провалился между двумя бетонными плитами и застрял, на помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел в селе Борское. По данным ГТРК «Самара», восьмилетний школьник играл с друзьями во дворах домов по улице Комсомольской, провалился между двумя бетонными плитами и крепко застрял.

Выбраться из ловушки самостоятельно ребенок не смог, на место были вызваны экстренные службы. Спасатели с помощью кувалды и гидравлического инструмента сумели разжать плиты и освободить школьника. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что в Крыму спасатели эвакуировали женщину с тремя детьми из урочища Уч-Кош. Жительница Мурманска с тремя детьми отправилась на прогулку в горах Ялты. Туристы сбились с тропы и заблудились. На помощь путешественникам выдвинулись спасатели. Семью обнаружили выше водопада Оксек на крутом скально-осыпном склоне. Спасатели эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались.

Ранее в Ульяновске девочка пыталась достать приз из игрового автомата и застряла.

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