В Самарской области школьник застрял между бетонными плитами

В Борском районе Самарской области восьмилетний мальчик провалился между двумя бетонными плитами и застрял, на помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Тюмень».

Инцидент произошел в селе Борское. По данным ГТРК «Самара», восьмилетний школьник играл с друзьями во дворах домов по улице Комсомольской, провалился между двумя бетонными плитами и крепко застрял.

Выбраться из ловушки самостоятельно ребенок не смог, на место были вызваны экстренные службы. Спасатели с помощью кувалды и гидравлического инструмента сумели разжать плиты и освободить школьника. Подробности о его состоянии неизвестны.

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