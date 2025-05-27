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В Россию залетела редкая экзотическая птица

Краснокнижную египетскую цаплю впервые увидели жители Итурупа
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Telegram-канал «Amur Mash»

На Курильские острова прилетела редкая экзотическая птица. Telegram-канал Amur Mash поделился кадрами краснокнижной египетской цапли.

Местные жители рассказали, что видят ее впервые. Кадры были сняты на Итурупе. Экзотическая гостья прогулялась, обследовала заброшенный участок, но когда заметила людей — улетела.

Этот вид обитает в тропиках и субтропиках обоих полушарий. Но, как рассказывают ученые, с конца XIX века он начал стремительно расширять свой природный ареал. По оценкам орнитологов, этот процесс продолжается и сейчас. Соответственно, границы обитания этой цапли расширяются к умеренным широтам.

Она предпочитает селиться в открытых травянистых пространствах: лугах, болотах, степях, саваннах. Птица также легко освоила агропромышленные и культурные ландшафты, не боится человека и нередко селится по соседству, рассказывают специалисты.

Цапля обычно ассоциируется с пасущимися на лугах и пастбищах дикими и домашними млекопитающими — слонами, зебрами, гну и крупным рогатым скотом; нередко ее можно найти на их спинах. Питается египетская цапля, в основном, наземными насекомыми, другими беспозвоночными, а также лягушками и рыбой.

В международной Красной книге вид имеет статус вызывающего наименьшие опасения. На территории Российской Федерации египетская цапля считается редким видом и по этой причине занесена в Красную книгу России, а также региональные красные списки Дагестана, Астраханской области, Сахалинской области и Приморского края. Аналогичный статус имеется в Красной книге Туркменистана.

Ранее в России выросла популяция одной из редчайших птиц в мире.

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