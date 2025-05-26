UPI: фестиваль уличных голубей пройдет в Нью-Йорке в парке Хай-Лайн

В США пройдет фестиваль в честь уличных голубей, пишет UPI.

В парке «Хай-Лайн» в Манхэттене впервые проведут фестиваль, посвященный городским голубям. Организаторы обещают гостям фестиваля насыщенную программу, объединяющую искусство, науку и уличное шоу. Среди запланированных событий — художественные выставки, научные демонстрации, танцевальные мастер-классы и первое в городе представление, полностью посвященное голубям.

Фестиваль частично вдохновлен арт-объектом «Динозавр» — 17-футовой алюминиевой скульптурой голубя, созданной колумбийским художником Иваном Арготе. Эта работа, установленная в парке, вызвала интерес у посетителей и стала символом необычного взгляда на повседневных обитателей мегаполиса.

«Мы хотим исследовать сложные отношения между людьми, птицами и городской средой», — отметил Алан ван Капелле, исполнительный директор парка «Хай-Лайн».

В рамках фестиваля зрители увидят кукольное представление, подготовленное театральной группой под руководством Тины Пины Трахтенберг, известной среди горожан как «Мать-голубка». Она регулярно кормит голубей, облаченная в яркий костюм огромного перелетного птицы.

«Этот фестиваль показался мне подходящим способом отпраздновать динамичные отношения жителей Нью-Йорка с искусством, природой и, в частности, с голубями», — добавил ван Капелле.

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