В России появились новые схемы онлайн-мошенничества

Мошенники совершенствуют свои методы, используя технологии, чтобы завладеть деньгами, данными и доступом к личным кабинетам. Они маскируются под госорганы, службы доставки и известные бренды, чтобы обмануть даже осторожных, сообщается в официальном Telegram-канале «Вестник Киберполиции России». Эксперты РОЦИТ раскрывают три актуальные схемы мошенников и дают рекомендации, как не стать их жертвой.

Жители регионов, включая Херсонскую область, получают СМС якобы от Роскомнадзора с сообщением, что звонок был прерван из-за подозрения в мошенничестве. Для «проверки безопасности» предлагается перезвонить по указанному номеру. Это обман: Роскомнадзор не отправляет СМС, не разъединяет звонки и не контактирует с гражданами напрямую. Перезвон приведет к мошенникам, которые попытаются выманить данные или деньги.

Еще одна схема — фальшивые Telegram-боты, имитирующие службы доставки, например, «Почту России». Боты выглядят убедительно, но ввод паролей, особенно от «Госуслуг» или банков, ведет к краже аккаунтов или средств.

Мошенники также используют обновленную схему с «безопасным счетом», называя его «резервным», «декларационным» или «криптовалютным». Жертву убеждают перевести деньги, чтобы «защитить» их от угрозы. На деле счета принадлежат преступникам, и деньги пропадают.

«Всегда перепроверяйте информацию. Лучше потратить пару минут, чем потерять все накопления. Если чувствуете подвох — остановитесь. Осторожность сегодня важнее скорости», — советуют эксперты.

Ранее сообщалось, что число мошеннических схем в туристической сфере может вырасти летом на 15% по сравнению со среднегодовым уровнем.