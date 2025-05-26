На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанат рыбалки проехался по городу на машине с трофейным уловом и был оштрафован

SCMP: в Китае оштрафовали рыбака, прикрепившего рыбу к автомобилю
close
Douyin

В Китае фанат рыбалки повесил свой улов на машину и получил штраф, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Гуйган. Рыбак, чье имя не разглашается, привязал голову и хвост рыбы к задней части автомобиля и объезжал город, демонстрируя трофей. Свидетель, мужчина по фамилии Цзи, сообщил, что длина рыбы составляла около одного метра, а вес — более 30 кг. По его словам, вероятно, улов был сделан в близлежащем водохранилище Пинтяньшань.

Позже сам рыбак сообщил в социальных сетях, что его трофей весил 39,5 кг. Он добавил, что вместе с семьей съел всю рыбу в этот же день, приготовив из большей части филе рыбные шарики.

В местной полиции заявили, что водитель был наказан за нарушение правил дорожного движения и неэтичное поведение на дороге. Подобные действия могут быть расценены как создание помех для других участников движения и нарушение правил перевозки грузов.

Ранее рыбак-именинник получил разряд 10 тысяч Вт и ожоги 70% тела, неудачно закинув удочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами