Фанат рыбалки проехался по городу на машине с трофейным уловом и был оштрафован

В Китае фанат рыбалки повесил свой улов на машину и получил штраф, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Гуйган. Рыбак, чье имя не разглашается, привязал голову и хвост рыбы к задней части автомобиля и объезжал город, демонстрируя трофей. Свидетель, мужчина по фамилии Цзи, сообщил, что длина рыбы составляла около одного метра, а вес — более 30 кг. По его словам, вероятно, улов был сделан в близлежащем водохранилище Пинтяньшань.

Позже сам рыбак сообщил в социальных сетях, что его трофей весил 39,5 кг. Он добавил, что вместе с семьей съел всю рыбу в этот же день, приготовив из большей части филе рыбные шарики.

В местной полиции заявили, что водитель был наказан за нарушение правил дорожного движения и неэтичное поведение на дороге. Подобные действия могут быть расценены как создание помех для других участников движения и нарушение правил перевозки грузов.

Ранее рыбак-именинник получил разряд 10 тысяч Вт и ожоги 70% тела, неудачно закинув удочку.