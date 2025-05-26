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Сотрудники «Башнефти» высадили более 41 тыс. деревьев в Башкирии в 2025 году

«Башнефть» провела масштабные посадки деревьев на территории Башкортостана
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Depositphotos

Весной 2025 года сотрудники «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти», высадили более 41 тыс. саженцев деревьев на территории Башкирии, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что все работы проведены под контролем региональных лесничеств. Для посадки использовались саженцы различных пород, адаптированных к местным климатическим условиям.

Так, одним из ключевых объектов стал природный парк «Аслы-Куль» в Давлекановском районе, где высажено 24 тыс. сеянцев сосны в рамках всероссийской патриотической акции «Сад памяти».

«Это продолжение ежегодной программы, направленной на предотвращение заболачивания Асликуля – самого большого озера в республике. Акция вносит значимый вклад в укрепление экосистемы и сохранение уникального природного комплекса водоема», — уточнили в «Роснефти».

Отмечается, что с 2023 года работники предприятия «Башнефть-Добыча» системно занимаются восстановлением лесного обрамления озера. За это время высажено более 100 тыс. сеянцев сосны и лиственницы, которые сформируют четыре массивных лесных участка общей площадью 25 га.

Эксперты Исследовательского центра биологии Уфимского федерального исследовательского центра РАН подтвердили значимость проекта. По их словам, создание хвойного леса в северо-западной части озера поможет остановить процессы заболачивания берегов и сохранит водоем для будущих поколений.

Также в рамках федерального экологического проекта «Вода России» сотрудники завода «Башнефть-Новойл» очистили почти 22 км побережья озера от бытового мусора. Антропогенная нагрузка на прибрежную территорию остается высокой из-за популярности водоема среди туристов.

Напомним, за последние пять лет благодаря инициативам башкирских нефтяников высажено более 5,2 млн деревьев на площади свыше 1,5 тыс. га.

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