В СПЧ высказались о шансах маньяка Пичушкина на удовлетворение иска к ФСИН

Член Совета по правам человека Ева Меркачева в беседе с порталом «Страсти» высказалась о шансах Александра Пичушкина, более известного как «битцевский маньяк», добиться удовлетворения иска к ФСИН.

До этого стало известно, что серийный преступник подал иск на ФСИН, но детали разбирательства неизвестны. Ранее он просил перевести его из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в колонию в Мордовии.

По мнению Евы Меркачевой, иск Пичушкина вряд ли удовлетворят. Она пояснила это тем, что перевод осужденных к пожизненному сроку — «затратное дело» из-за необходимости соблюдения мер безопасности и других моментов.

Омбудсмен отметила, что осужденный просился в колонию «ближе к Москве», чтобы якобы общаться с матерью лично, хотя до этого они делали это по телефону.

«Насколько мне известно, мама никогда на свидания к нему не приезжала. По крайней мере, о ее визитах к нему в Ямало-Ненецкий округ не слышала. Соответственно, никого другого, кто бы к нему хотел приезжать в «Полярную сову» и для кого это было бы очень трудно, а вот если он будет в Мордовии, то это будет доступно, особенно я не знаю. Если бы Пичушкин женился на москвичке, он мог бы этим обосновать, но он не женился», — рассказала член СПЧ.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что «битцевский маньяк» не имеет права на перевод в другую колонию.