Трехлетняя девочка несколько дней жила в квартире с телом матери

В Гонконге трехлетняя девочка четыре дня жила в квартире с телом матери

В Гонконге трехлетняя девочка несколько дней провела в квартире наедине с умершей матерью. Ребенка спасли. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в одном из жилых комплексов в городском округе Квун-Тонг. Тревогу из-за детского плача, доносившегося из апартаментов, забили местные жители. Они связались с охраной ЖК и попросили проверить одну из квартир, уточнив, что ребенок плачет не первый день. Когда хозяйка не вышла на стук, служба безопасности передала информацию коммунальщикам, и те вызвали полицию.

Вскрывшие замок правоохранители обнаружили внутри трехлетнюю девочку, сидевшую рядом с умершей матерью, которая лежала в постели. Экспертиза установила, что к моменту вскрытия двери, женщина была мертва уже около четырех суток. Девочка, чтобы не оголодать, ела сухие продукты. Медики оценили ее состояние как удовлетворительное. Ее временно направили в больницу, где она находится под присмотром соцработников и воспитателя.

Известно, что умершая женщина страдала астмой.

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