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Владельцы 1,6 тыс. питомцев воспользовались мобильными офисами Госветслужбы в Подмосковье

В Подмосковье Госветслужба зарегистрировала 578 питомцев в мобильных офисах
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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Сотрудники Госветслужбы зарегистрировали 578 домашних животных в мобильных офисах в парках Московской области с конца апреля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, всего мобильными офисами воспользовались около 1,6 тыс. владельцев домашних животных.

«451 питомцу введен микрочип, который содержит уникальный код, что позволяет идентифицировать животное, вернуть его в случае потери гораздо быстрее и определить хозяина», — рассказал он.

Двойных добавил, что ветеринары также вакцинировали 565 питомцев против бешенства и других болезней.

В ведомстве отметили, что с конца апреля и в течение мая акция организована в 48 парках Подмосковья.

Также владельцам домашних животных напомнили, что с марта в регионе введена административная ответственность за несвоевременную регистрацию собак. Поставить щенка на учет необходимо в течение 14 дней после достижения им 3-месячного возраста, взрослую собаку – если регистрация не проводилась ранее.

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