На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Василькова рассказала о развитии технологий реабилитации для бойцов СВО

Депутат Василькова выступила за комплексный подход при подготовке кадров для здравоохранения
close
«Газета.Ru»

Проект «КиберЛюди», созданный как общественная инициатива с глубоко личной историей, продолжает развиваться в качестве эффективного инструмента коммуникации между бизнесом и государством, цитирует Марию Василькову пресс-служба депутата Госдумы.

Мария Василькова высоко оценила работу ООО «Моторика», отметив их вклад в развитие отечественного протезирования.

«Сегодня «Моторика» располагает современным высокотехнологичным производством площадью 2 000 квадратных метров на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва», — подчеркнула она.

Василькова также подвела итоги работы проекта «КиберЛюди»: за три модуля собрано и направлено в профильные ведомства 47 актуальных вопросов от участников отрасли. Она предложила внедрить модель, аналогичную программе «Профессионалитет», в здравоохранение, объединяя медицинские учреждения, бизнес и государственные органы, включая Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор.

«Крайне необходимо вовлекать в этот диалог и производителей медицинского оборудования, фармацевтических компаний и других отраслевых игроков. Только при таком комплексном подходе можно обеспечить подготовку специалистов, отвечающих современным вызовам здравоохранения», — заявила депутат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами