Депутат Василькова рассказала о развитии технологий реабилитации для бойцов СВО

Депутат Василькова выступила за комплексный подход при подготовке кадров для здравоохранения

Проект «КиберЛюди», созданный как общественная инициатива с глубоко личной историей, продолжает развиваться в качестве эффективного инструмента коммуникации между бизнесом и государством, цитирует Марию Василькову пресс-служба депутата Госдумы.

Мария Василькова высоко оценила работу ООО «Моторика», отметив их вклад в развитие отечественного протезирования.

«Сегодня «Моторика» располагает современным высокотехнологичным производством площадью 2 000 квадратных метров на территории Особой экономической зоны «Технополис Москва», — подчеркнула она.

Василькова также подвела итоги работы проекта «КиберЛюди»: за три модуля собрано и направлено в профильные ведомства 47 актуальных вопросов от участников отрасли. Она предложила внедрить модель, аналогичную программе «Профессионалитет», в здравоохранение, объединяя медицинские учреждения, бизнес и государственные органы, включая Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор.

«Крайне необходимо вовлекать в этот диалог и производителей медицинского оборудования, фармацевтических компаний и других отраслевых игроков. Только при таком комплексном подходе можно обеспечить подготовку специалистов, отвечающих современным вызовам здравоохранения», — заявила депутат.