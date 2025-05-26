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В Ульяновске семилетняя девочка застряла в игровом автомате

В Ульяновске девочка пыталась достать приз из игрового автомата и застряла
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МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска»

В Ульяновске спасатели оказали помощь ребенку, который рукой застрял в автомате с игрушками, когда пытался достать приз. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел в торговом центре на Киевском бульваре. Семилетняя девочка попыталась доставать приз из игрового автомата, засунула в устройство руку и застряла.

Освободиться из ловушки ребенок не смог, на место были вызваны спасатели. Специалисты с помощью слесарного инструмента извлекли зажатую руку. Ребенок был доставлен в травмопункт, серьезных травм несовершеннолетняя не получила.

До этого сообщалось, что в ярославском поселке ребенка засосало в огромную лужу. На помощь ребенку пришла прохожая, женщина смогла вытянуть мальчика из грязной жижи, но сапоги остались в луже. Школьнику пришлось босиком добираться до дома. По словам местных жителей, лужа давно стала местной достопримечательностью, люди и автомобили застревают в ней каждую весну, но никаких мер местные власти не предпринимают.

Ранее ребенка зажало беговой дорожкой в Новосибирске.

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