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Алексей Бондарев назначен директором департамента Минстроя РФ

Участник программы «Время героев» получил должность в Минстрое РФ
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Программа «Время героев»

Участник президентской программы «Время героев» Алексей Бондарев назначен директором департамента стратегических проектов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Об этом сообщается на официальном сайте программы. Назначение стало важным шагом в укреплении команды ведомства, реализующей стратегические задачи в сфере ЖКХ.

Бондарев, ставший в мае 2024 года одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным, отметил значимость программы для своей карьеры.

«Участие в такой масштабной и важной для страны программе — это новый этап в жизни участников», — заявил он.

В ходе участия в программе наставником Бондарева был министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Энварович Файзуллин. В новой должности Бондарев сосредоточится на реализации проектов в области капитального ремонта многоквартирных домов и повышении качества жизни граждан.

Министр Ирек Файзуллин подчеркнул, что участники программы «Время героев» воплощают патриотизм и лидерские качества.

«Назначение Алексея Бондарева, безусловно, усилит команду Минстроя России. Его профессиональный опыт будет способствовать реализации стратегически важных задач, поставленных перед строительной отраслью и сферой ЖКХ руководством страны, в том числе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — отметил министр.

Бондарев, родившийся в 1982 году в Саранске, окончил Мордовский государственный университет и награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевых задач.

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