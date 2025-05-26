В России определят лучшие digital-проекты

Организаторы конкурса «Микс Россия» открыли прием заявок на новый, 10-й сезон, сообщает пресс-служба конкурса.

В рамках конкурса члены жюри определят лучшие digital-проекты в 4 блоках, среди которых «Маркетинговые коммуникации», «Мастерство исполнения», «Креативное использование» и «Технологии».

Как отметил президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) и жюри конкурса Борис Омельницкий, «Микс Россия» остается ориентиром для индустрии.

«Конкурс развивается вместе с рынком и меняет формат, сохраняя главную задачу – помогать участникам расти», — сказал он.

В новом сезоне организаторы пересмотрели категории и сделали критерии оценки более прозрачными. Также каждая категория получила свою форму заявки.

Также в рамках конкурса выберут победителя в номинации Team of the Year.

В состав жюри вошли представители digital-агентств, рекламных групп, технологических платформ, локальных агентств, брендов и члены правления АРИР.

Желающие могут подать заявки до 19 сентября. Церемония награждения пройдет в рамках открытия Национального рекламного форума.

Генеральный информационный партнер конкурса – Rambler&Co.