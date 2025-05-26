Полуголый пьяный мужчина пытался похитить ребенка из торгового центра в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина пытался похитить ребенка на глазах у родителей

В Свердловской области родители отобрали трехлетнюю дочь у пьяного незнакомца, мужчина пытался увести ребенка из игровой комнаты. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел в парке семейного отдыха в торговом центре. Трехлетняя девочка находилась в игровой комнате вместе с родителями, когда к ней подошел незнакомец. Полуголый пьяный мужчина схватил ребенка на руки и попытался уйти. По словам матери девочки, нетрезвый незнакомец перепутал ее дочь со своей.

«Вместе с мужем мы силой у него отбирали нашу дочь, в то время как персонал «Леограда» спокойно продолжал сидеть на ресепшене. Вмешиваться они не собирались и вызвать полицию не спешили», — рассказала мать девочки.

Как сообщили в администрации центра, мужчина пришел в ТЦ вместе с женой и маленькой дочерью и якобы изначально был трезв. В какой момент он успел выпить, раздеться и схватить чужого ребенка — неизвестно.

Ранее пьяный мужчина с ножами гонялся за детьми в Сургуте.