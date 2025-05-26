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Сумма вознаграждений белым хакерам на киберфестивале превысила 240 млн рублей

На платформе Standoff Bug Bounty зарегистрировались почти 25 тысяч багхантеров
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Пресс-служба киберфестиваля Positive Hack Days

За 3 года работы платформы Standoff Bug Bounty общая сумма вознаграждений белым хакерам составила 242 млн рублей, сообщил руководитель платформы Анатолий Иванов на международном киберфестивале Positive Hack Days.

Он отметил, что с момента запуска платформы в мае 2022 года на ней зарегистрировались более 25 тыс. исследователей кибербезопасностей (багхантеров) из 60 стран мира.

«За 3 года вместе с владельцами программ и исследователями нам удалось не просто развить сервис, но и сформировать новый рынок, которого в России ранее не существовало», — сказал Иванов.

Также за последние 1,5 года число белых хакеров на платформе увеличилось в 3 раза, а количество сданных отчетов – более чем в 5 раз (10,9 тыс.).

Иванов добавил, что компании трансформируются и выстраивают эффективную работу с уязвимостями.

В честь 3-летия платформы на главной арене «Ломоносов» в Москве прошла церемония награждения компаний, которые запустили на площадке собственные программы багбаунти. Всего в разных номинациях награды получили 17 компаний.

Генеральным медиапартнером киберфестиваля выступает Rambler&Co, а информационными партнерами – «Лента.ру» и «Газета.Ru».

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