Пенсионер открыл стрельбу по детям из-за черешни

В Пролетарске пожилой мужчина открыл огонь по школьницам, которые сорвали черешню возле его дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша неделя. Пролетарск».

Инцидент произошел 23 мая, четыре школьницы гуляли по улице и заметили куст черешни, ветки которого свисали из-за забора. Девочки решили полакомиться ягодами и услышали звуки выстрелов.

Несовершеннолетние бросились бежать, но стрельба продолжилась, пуля угодила одной из девочек в плечо. Семья пострадавшей обратилась в правоохранительные органы.

Личность стрелка быстро установили, им оказался пожилой местный житель. Пенсионер объяснил, что не целился в детей, а стрелял в воздух и в забор, но одна из пуль отрикошетила и попала в ребенка. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами. Подозреваемого в стрельбе задержали, им оказался 50-летний местный житель. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее в Свердловской области подросток устроил стрельбу в парке.