Россияне рассказали, из-за чего чаще всего испытывают «кринж»

Большинство россиян испытывают «кринж» и за себя, и за других людей

Стыд — почти универсальное чувство: 89,3% россиян признаются, что периодически ощущают неловкость из-за сказанных слов, нелепых поступков, внешности и деталей личной жизни. Но и чужое поведение часто вызывает кринж — особенно если речь о незнакомцах, начальниках и медиаперсонах: селебрити, политиках и блогерах. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Чувство стыда знакомо 9 из 10 россиян. При этом 53,2% из них испытывают стыд эпизодически и нерегулярно, 29,3% — редко, 5,4% — часто, а 1,5% — почти постоянно. Совсем «бесстыжими» оказались только 10,7% респондентов.

В качестве причин, провоцирующих стыд, чаще всего указывали необдуманные слова: грубость, оскорбления, сплетни, неловкие фразы и несмешные шутки. Жалеют о них 60% опрошенных. На втором месте — поступки: 46,4% россиян признаются, что их вгоняют в краску действия, совершенные из чувства зависти, мести, обиды, эгоизма, а также в силу возраста или «по глупости» (например, татуировки, ссоры с родными или мелкое хулиганство в прошлом).

Замыкает топ стыд из-за особенностей внешности и тела: смущение по поводу «лишнего веса», «нулевой груди» или «залысины с 20 лет» испытывает более четверти респондентов. А вот образование, социальный статус и личная жизнь вызывает стыд у минимального числа опрошенных — немногим более 10%.

Чувство стыда чаще всего «накрывает» россиян в общественных местах и при взаимодействии с незнакомцами. 35,6% признаются, что могут легко покраснеть в неловких ситуациях в транспорте, в очереди на кассе или «торгуясь на рынке». При этом в более близких отношениях стыд возникает заметно реже. Так, в компании друзей и знакомых неловкость испытывают только 26,8% респондентов, в семье — 22,4%, в рабочих или учебных командах — 20%. А наедине с партнером — лишь 9,8%.

Интересно, что более «бесстыжими» россияне становятся в интернете, то есть когда не взаимодействуют с собеседником напрямую, а создают обезличенный, часто анонимный контент или общаются с ботами. На то, что чувство стыда в сети немного притупляется, указали 10,2% участников опроса.

А вот в качестве варианта «другое» респонденты предложили довольно неожиданный ответ — что им часто бывает стыдно наедине с собой: «особенно перед сном, иногда несколько часов мучаюсь мыслями о том, кого обидел и оскорбил».

В отличие от стыда «за себя», стыд «за других» (он же испанский стыд или кринж) испытывают только 75% россиян. Чаще всего такой его вызывают случайные люди (38%) и родственники (34,6%). В топе также публичные персоны — политики (32,2%) и звезды (29,8%): «Дичь творят они, а стыдно мне», «Все эти «Маски», «Беременные в 16» — кринжую и все равно смотрю».

Из-за поведения начальника и коллег «под землю хочется провалиться» 29,6% опрошенных. И почти столько же «кринжуют с друзей».

По мнению большинства (43,4%) респондентов, стыд не оказывает какого-либо заметного влияния на их жизнь. Однако 25,4% признаются, что это чувство мотивирует их работать над собой и становиться лучше, чтобы более не попадать в неловкие ситуации. При этом 16,6% из-за стыда замыкаются в себе и начинают избегать людей. А еще 14,1% стыд мешает реализовать себя, вызывая чувство уязвимости и сомнения в собственных силах.

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