Российский подросток упал в траншею разрытой теплотрассы и не выжил

В Новосибирске подросток не выжил, упав в траншею разрытой теплотрассы

В Новосибирске 17-летний подросток упал в траншею разрытой теплотрассы во время проведения работ. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Дзержинском районе города в период с 15 по 19 мая. Несовершеннолетний упал в траншею во время ремонтных работ теплотрассы и не выжил. По данным следствия, сотрудники подрядной организации нарушили правила безопасности — не установили предупреждающие знаки и защитные ограждения надлежащим образом.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. В настоящее время проводятся допросы должностных лиц организации, изучается документация по проведению работ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле в региональной прокуратуре.

Ранее пьяная россиянка упала в четырехметровую траншею и не смогла выбраться.