Пьяная россиянка упала в четырехметровую траншею и не смогла выбраться

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили женщину из траншеи глубиной четыре метра

В Свердловской области помощь спасателей потребовалась пьяной женщине, которая упала в глубокую траншею и не смогла выбраться из нее самостоятельно. Об этом сообщает МБУ «Центр защиты населения».

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря: нетрезвая горожанка не заметила припорошенную снегом траншею, женщина оказалась на дне ямы глубиной около четырех метров.

На помощь ей пришли спасатели, с помощью веревок и лестницы женщину подняли на поверхность. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге собака спасла мужчину, замерзавшего на льду реки. Петербурженка прогуливалась с собакой вдоль берега реки, когда русский спаниель по кличке Чарли начал вести себя беспокойно. Собака принялась лаять и привлекать внимание хозяйки. Женщина заметила, что внимание питомца привлек мужчина, неподвижно лежавший на льду. Прохожая вызвала экстренные службы, замерзавшего удалось спасти. Он госпитализирован с обморожением.

Ранее белгородская пенсионерка провалилась в двухметровую яму с холодной водой и провела там час.