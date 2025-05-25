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Россиянин чуть не лишился руки из-за нападения алабая по пути на работу

78.ru: в Ленобласти мужчина чуть не лишился руки из-за нападения алабая
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Maryna Zhukova/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области алабай напал на мужчину, шедшего на работу, и чуть не лишил его руки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 21 мая. Мужчина, ушедший утром на работу, позвонил жене и сообщил, что собака откусила ему руку. Пострадавший был доставлен сначала в больницу Волосова, затем переведен в медицинское учреждение в Гатчине, где ему провели две операции.

В результате нападения у мужчины оказалась раздроблена кость руки, сейчас он передвигается с аппаратом Илизарова. По словам врачей, вероятно, пострадавшему придется оформить инвалидность.

Предполагаемый хозяин собаки, с которым связалась супруга пострадавшего, заявил, что не имеет отношения к алабаю и месту происшествия. Семья подала заявление в полицию.

Ранее собака откусила губу женщине, которая хотела ее погладить.

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