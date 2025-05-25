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В Коми 17-летний подросток пытался продать крупную партию наркотиков

В Коми задержали подростка с крупной партией наркотиков
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Pexels

Подросток из Ухты стал фигурантом уголовного дела за попытку продать партию наркотиков, юноше может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Коми.

По данным следствия, 17-летний юноша через интернет приобрел крупную партию наркотического вещества. Забрав запрещенный товар из тайника, молодой человек планировал продать его на территории Ухты.

Сотрудники ФСБ в ходе личного досмотра изъяли у молодого человека наркотики. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина прятал наркотики в мармеладе и печенье. Установлено, что сладости житель Мурино изготавливал сам и добавлял в них наркотические вещества. 31-летний задержанный объяснил, что запрещенные вещества и кондитерские изделия он хранил для личного употребления и продавал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Московской области колумбиец хранил в розах крупную партию кокаина.

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