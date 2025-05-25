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Петербургский мегавелосипед попал в Книгу рекордов

В Северной столице показали новый необычный транспорт
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пресс-служба «Газпром нефти»

Гигантский велосипед на трех колесах, созданный в Петербурге, попал в Книгу рекордов России, сообщили организаторы фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест».

Необычный транспорт весом около 200 кг представили на велопараде, который состоялся в преддверии празднования 322-летия Северной столицы. Участие в нем приняли 15 тыс. велосипедистов из России, Китая, Грузии и Белоруссии.

Шестиметровый велосипед создали специально для командного заезда. Он проехал во главе велопарада под управлением одновременно 11 человек – участников команды «Газпром нефти». Они посвятили свою велоакцию популяризации здорового образа жизни. Эксперты Книги рекордов России, посетившие фестиваль, признали экспериментальную конструкцию самым большим в истории многоместным велосипедом на трех колесах.

Как отметила участница командного заезда Екатерина Передня, добраться на мегавелосипеде до финиша позволила синхронная работа команды.

«Это был настоящий вызов и невероятное ощущение единства. Эффективная совместная работа позволяют добиваться невероятных командных рекордов», — сказала она.

Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест» ежегодно проходит в Санкт-Петербурге по живописным местам города. В этом году один из тоннелей по ходу трассы участники превратили в арт-пространство с множеством разноцветных проекций.

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