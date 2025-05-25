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В России резко вырос объем поддельной бытовой химии

SweepMe: в России доля подделок бытовой химии увеличилась на 30%
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Depositphotos

На российском рынке бытовой химии доля подделок увеличилась примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила генеральный директор и основатель сервиса клининговых услуг SweepMe Мария Нагибова.

По словам эксперта, сотрудники клининговой компании в последние месяцы все чаще замечают различия в качестве бытовых средств, продающихся под известными брендами. Различия проявляются как в запахе, так и в поведении препаратов при использовании — это позволяет специалистам предположить, что в магазины все активнее поступает контрафактная продукция.

Нагибова подчеркнула, что подобные товары могут содержать опасные химические соединения, вызывающие раздражение кожи и слизистых оболочек. Особенно уязвимыми оказываются люди, регулярно использующие такие средства в быту без должной защиты.

Она также отметила, что значительная часть подделок попадает на рынок через мелкие торговые точки и онлайн-продавцов, где отсутствует система контроля поставщиков. Поэтому россиянам настоятельно рекомендуется приобретать бытовую химию только в крупных сетевых магазинах, а также внимательно изучать маркировку и инструкцию по применению.

Эксперт призвала быть осторожнее и с профессиональными чистящими средствами, которые все чаще появляются в обычной рознице. Они нередко имеют высокий уровень кислотности или щелочности, предназначены для использования в условиях строгого контроля и требуют обязательной защиты рук и органов дыхания. Однако, как констатировала Нагибова, многие потребители применяют такие продукты дома без перчаток и без чтения инструкций, подвергая себя риску.

Отдельное внимание специалист обратила на меламиновые губки. Несмотря на их эффективность, они требуют особой аккуратности: использовать их можно только в перчатках и нельзя допускать контакта с продуктами питания или слизистыми.

В качестве более безопасной альтернативы Нагибова посоветовала использовать горячий пар и пищевую соду. Последняя, как отметила эксперт, активно применяется даже в составе японских экологичных чистящих средств и может служить достойной заменой агрессивной химии в быту.

Ранее в Россию стали чаще ввозить контрафактную одежду и обувь.

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