В Выборге неизвестный изрезал ножом восьмиклассника

78.ru: в Ленобласти мужчина с ножом напал на школьника

В Ленинградской области неизвестный напал на школьника с ножом, подросток получил три ранения и был госпитализирован. Об этом сообщает 78.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать несовершеннолетнего школьника. Женщина сообщила, что накануне во дворах жилых домов по улице Августовская ее сын поссорился с незнакомцем.

В ходе конфликта мужчина выхватил нож и трижды ударил им несовершеннолетнего в бок. Пострадавшего госпитализировали и отпустили на амбулаторное лечение после оказания первой помощи. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подросток смог запомнить приметы нападавшего, полиция разыскивает мужчину европейской внешности, он был одет в брюки, жилетку серого цвета и кроссовки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Ачинске пьяная женщина напала на мужа с ножом в подъезде многоэтажки. 38-летняя женщина гонялась за мужем по подъезду с ножом в руках. В полицию обратились соседи, услышавшие шум на лестничной клетке.

Пострадавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями спины. Нападавшую удалось задержать. По словам местных жителей, пара злоупотребляет спиртными напитками.

Ранее приморская школьница ударила ножом в сердце мужчину, который обидел ее отца.