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Очевидцы спасли из запертого горящего автомобиля четырехлетнего мальчика

В Ульяновской области ребенка спасли из горящей машины
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МЧС России

В селе Арбузовка ребенок попал в больницу, надышавшись угарным газом в загоревшейся машине. Об этом сообщает МЧС Ульяновской области.

Инцидент произошел 24 мая, на улице Свияжской вспыхнул припаркованный автомобиль. В салоне машины оказался заперт четырехлетний мальчик. На помощь ребенку пришли местные жители, которые сумели вытащить малолетнего из огня.

Пострадавший госпитализирован с отравлением продуктами горения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Челябинске мать с ребенком спасли из горящей квартиры. Прибывшие на место огнеборцы вывели из задымленного подъезда 10 человек. На балконе горящей квартиры о помощи просили женщина и 11-летний мальчик. Семью удалось эвакуировать с помощью лестницы. Несовершеннолетний госпитализирован. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Ранее в Кургане дети разогревали еду и устроили пожар в квартире.

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