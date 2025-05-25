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В Петербурге пенсионер обварился, принимая ванну

В Петербурге пенсионер попал в реанимацию, обварившись в ванной
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Фрунзенском районе Петербурга сын приехал навестить отца и нашел пенсионера с сильными ожогами в ванной. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно. ру».

Инцидент произошел в многоэтажке на Белградской улице. Сын приехал навестить пожилого отца и обнаружил его в ванне. 80-летний мужчина решил искупаться и обварился кипятком.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами ягодиц, бедер и левой руки первой и третьей степени. У пациента было поражено более 30% поверхности тела, спасти 80-летнего петербуржца не удалось.

До этого сообщалось, что в Кяхтинском районе Бурятии трехлетняя девочка обварилась, опрокинув на себя кастрюлю с горячим супом, ребенок получил ожоги 60% тела. Пострадавшую отвезли в центральную районную больницу, оттуда бригадой центра медицины катастроф перевезли в ДРКБ Улан-Удэ. По данным правоохранительных органов, семья оценивается как благополучная, на учете не состоит.

Ранее в Ленобласти пенсионерка перепутала краны в душе и попала в реанимацию.

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